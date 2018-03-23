Завтра в Азербайджане начинается печатание избирательных бюллетеней для президентских выборов

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня начнется печатание избирательных бюллетеней для президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 11 апреля.

В общей сложности будет напечатано 5 347 803 избирательных бюллетеня.

Согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению президентских выборов, печатание бюллетеней должно завершиться как минимум за 10 дней до дня голосования, то есть до 1 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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