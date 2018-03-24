В Азербайджане началась печать избирательных бюллетеней для президентских выборов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня началась печать избирательных бюллетеней в рамках президентских выборов в Азербайджане, которые назначены на 11 апреля.

Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов в ходе заседания в субботу, всего планируется печать 5 347 803 единиц избирательных бюллетеней, что на три процента превышает общее число избирателей в стране.

"В соответствии с Избирательным кодексом этот процесс должен завершиться до первого апреля, то есть за 10 дней до начала выборов. Издание избирательных бюллетеней завершится в течение недели, а их доставка в избирательные округи будет осуществлена за пять дней до голосования, а на избирательные участки - за три дня", - сказал Панахов.

Бюллетени печатаются в типографии Милли Меджлиса (парламент).

Отметим, что в Азербайджане 5 309 434 избирателя.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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