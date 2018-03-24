В Азербайджане началась печать избирательных бюллетеней для президентских выборов (ФОТО)

24 марта 2018 11:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня началась печать избирательных бюллетеней в рамках президентских выборов в Азербайджане, которые назначены на 11 апреля.

Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов в ходе заседания в субботу, всего планируется печать 5 347 803 единиц избирательных бюллетеней, что на три процента превышает общее число избирателей в стране.

"В соответствии с Избирательным кодексом этот процесс должен завершиться до первого апреля, то есть за 10 дней до начала выборов. Издание избирательных бюллетеней завершится в течение недели, а их доставка в избирательные округи будет осуществлена за пять дней до голосования, а на избирательные участки - за три дня", - сказал Панахов.

Бюллетени печатаются в типографии Милли Меджлиса (парламент).

Отметим, что в Азербайджане 5 309 434 избирателя.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Четыре организации обратились в ЦИК Азербайджана для проведения exit poll на президентских выборах
Политика 12:00
ЦИК: В Азербайджане проводятся мероприятия для обеспечения участия в президентских выборах всех избирателей
Политика 23 марта 11:58
В Центральной избирательной комиссии состоялась встреча с делегацией СНГ (ФОТО)
Политика 21 марта 18:52
За президентскими выборами в Азербайджане посредством веб-камер можно будет наблюдать в любой точке мира - ЦИК
Политика 19 марта 16:10
В ЦИК Азербайджана прошли аккредитацию 115 международных наблюдателей
Политика 17 марта 18:05
В Туркменистане началось досрочное голосование на парламентских выборах
Туркменистан 16 марта 10:58
ЦИК Азербайджана: Изучение международного опыта важно для совершенствования избирательной практики (ФОТО)
Политика 13 марта 18:42
Завтра истекает срок представления необходимых для регистрации кандитата в президенты документов в ЦИК Азербайджана
Политика 11 марта 08:08
Блоггеры примут участие в мероприятии для СМИ - ЦИК Азербайджана
Общество 10 марта 16:50
В связи с президентскими выборами в Азербайджане зарегистрировано свыше 20 международных наблюдателей - ЦИК
Политика 10 марта 15:15
ЦИК: За пределами Азербайджана будет создан 41 избирательный пункт
Политика 10 марта 14:41
ЦИК Азербайджана зарегистрировала еще трех кандидатов на выборы президента
Политика 10 марта 14:39
ЦИК: Миссия ОБСЕ может наблюдать за всеми процессами, связанными с президентскими выборами в Азербайджане
Политика 9 марта 20:26
ЦИК Азербайджана зарегистрировала еще три кандидатуры для участия в президентских выборах
Политика 7 марта 16:48
Глава ЦИК Азербайджана не сможет наблюдать за президентскими выборами в России
Политика 7 марта 13:11
ЦИК Азербайджана прокомментировал намерение оппозиции провести митинг
Политика 7 марта 12:22
ЦИК: Азербайджан направил достаточно приглашений для наблюдения за президентскими выборами в стране
Политика 7 марта 12:04
Кандидаты в президенты Азербайджана не должны вести пропаганду до начала сроков предвыборной агитации – ЦИК
Политика 7 марта 11:58