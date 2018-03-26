Президент Ильхам Алиев: Сельское хозяйство не может развиваться без серьезной господдержки

26 марта 2018 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сельское хозяйство не может развиваться без серьезной государственной поддержки не только в Азербайджане, но и во всех других странах. Об этом Президент Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник со вступительной речью на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

«Нам известно, что даже ведущие государства, достигшие больших успехов в развитии сельского хозяйства, выделяют сельскому хозяйству серьезные субсидии, дотации, оказывается государственная поддержка, во многих случаях осуществляются протекционистские меры. Каждая страна старается защитить свой рынок. Естественно, что и мы оказываем очень серьезную государственную поддержку развитию сельского хозяйства в Азербайджане», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что за последние годы Азербайджан достиг очень больших успехов в развитии сельского хозяйства, в частности, в вопросах, связанных с продовольственной безопасностью.

«В последние годы наша основная задача была связана с вопросами продовольственной безопасности. Потому что в советское время в Азербайджане выращивались хлопок, виноград, фрукты, овощи, но основные продовольственные продукты поставлялись из других республик. Поэтому мы, в первую очередь, работали, трудились, вкладывали инвестиции для того, чтобы обеспечить внутренние потребности за счет местной продукции. Считаю, что мы достигли очень серьезных успехов в решении вопросов продовольственной безопасности», - подчеркнул глава государства.

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