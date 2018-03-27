МИД Азербайджана: Страна-агрессор Армения пытается избежать международной ответственности за свои преступления (версия 2)

27 марта 2018 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Страна-агрессор Армения пытается избежать международной ответственности за свои преступления. Об этом во вторник сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление представителя МИД Армении.

По словам Гаджиева, на оккупированных территориях как часть политики военной агрессии и оккупации Армении против Азербайджана систематически проводится политика вандализма - разрушение, разграбление, присвоение, изменение принадлежности и назначения материально-культурных и религиозных памятников.

Он подчеркнул, что политика уничтожения принадлежащего азербайджанскому народу материально-культурного наследия на оккупированных Арменией территориях и являющейся исторической азербайджанской землей территории нынешней Армении, представляет собой вандализм не только против азербайджанского народа, но и против всей человеческой цивилизации.

В своем заявлении прессе представитель МИД Армении косвенно признал, что Армения, будучи страной-агрессором, пытается избежать международной ответственности за свои преступления.

С точностью установлены случаи разрушения, уничтожения и разграбления со стороны Армении принадлежащих азербайджанскому народу материально-культурных памятников на оккупированных азербайджанских территориях. Армения варварски уничтожила на оккупированных территориях Азербайджана материально-культурные ресурсы в количестве 1891 единицы, включая 738 исторических памятников, 28 музеев, в которых хранилось свыше 83 500 экспонатов, четыре картинные галереи, 14 мемориальных комплексов и 1107 культурных учреждений. Это - относящийся к 17-му веку комплекс мечети в Джабраильском районе, относящиеся к 18-му веку мечети Юхары и Ашагы Говхарага и Мечеть с часами в Шуше, а мечеть в Агдаме, относящаяся к XIX веку, не только разграблена, но и осквернена, в ней держат скот. Также разграблены и разрушены такие археологические памятники, как Мавзолей Вагифа, Дом Натаван, Каравансарай в Шуше.

Изменены архитектурные особенности и преподносятся в качестве армянских церквей исторические албанские христианские церкви, расположенные в оккупированных Ходжалинском, Кельбаджарском, Лачинском и Ходжавендском районах Азербайджана. Среди них особо следует отметить албанские христианские церкви Гянджасар и Худавенг, относящиеся к средним векам, на территории Кельбаджарского района. Начиная с 2003 года, в Азыхской пещере и вокруг Агдама ведутся незаконные археологические раскопки.

Аналогична участь и принадлежащего азербайджанскому народу культурного наследия на исторических азербайджанских землях на территории Армении. В Ереване с лица земли стерта мечеть Демирбулаг; с целью изменения оригинальных особенностей «отремонтирована» Голубая мечеть. Среди разрушенных архитектурных памятников мечеть Гаджи Новрузали бей, построенная в Иреване Гара Сеидом во второй половине XVIII века, дворцовые комплексы - «Дворец Сардара» и «Дворец ханов». В Ереване системному разрушению подверглась и мечеть Сардара, которая в 2014 году была уничтожена полностью.

МИД и министерством культуры и туризма Азербайджана подготовлены подробные отчеты, которые были представлены в ЮНЕСКО, ОБСЕ, СЕ, ОИС, ИСЕСКО и другие международные организации. ОИС на постоянной основе принимает резолюции касательно разрушения и осквернения исторического и культурного наследия и мусульманских храмов на оккупированных Арменией азербайджанских территориях. Последние резолюции были приняты в 2015, 2016 и 2017 годах на заседании Совета министров иностранных дел ОИС в Кувейте, Узбекистане и Кот-д’Ивуар. МИД и министерство культуры и туризма Азербайджана неоднократно на международном уровне поднимали вопрос об организации оценочных миссий по существующей ситуации в связи с материально-культурными памятниками на оккупированных азербайджанских территориях. Армения, сознавая ответственность, которую она несет за вандализм, совершенный в отношении материально-культурного наследия, всячески препятствует этому.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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