Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 12 школ модульного типа

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по развитию образовательной инфраструктуры в Билясуварском, Бейлаганском, Имишлинском, Нефтчалинском и Саатлинском районах.

В распоряжении говорится, что с целью строительства 12 школ модульного типа на 824 ученических места в Билясуварском, Бейлаганском, Имишлинском, Нефтчалинском и Саатлинском районах из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, министерству образования будет выделено 4,172 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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