Депутат: Поддержка дружественных отношений с Азербайджаном — явление для Израиля уникальное

Поддержка дружественных отношений с Азербайджаном — явление для Израиля уникальное. Об этом сказала в интервью порталу Stmegi депутат Иерусалимского муниципального совета Марина Концевая.

"С большинством мусульманских стран Израиль отношений не поддерживает. С Азербайджаном же Израиль установил дипломатические отношения в 1992 году и с тех пор они укрепляются и развиваются", - подчеркнула она.

Говоря о планах по укреплению сотрудничества она заявила, что есть планы по осуществлению проектов районов-побратимов: "Я встречалась с дипломатами из Баку в муниципалитете Иерусалима, есть планы осуществить проект районов-побратимов, то есть района города, где проживают бывшие бакинцы и выходцы из Азербайджана в Иерусалиме и какого-нибудь района в Баку".

Марина Концевая особо подчеркнула, что выходцы из Азербайджана очень сплочены в Израиле: "В 90-е годы именно выходцы из Баку и других городов Азербайджана были инициаторами создания радиопрограмм для русскоязычных репатриантов".

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