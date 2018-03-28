Госдеп США о недавнем визите представителя незаконного режима Нагорного Карабаха (Эксклюзив)

28 марта 2018 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Незаконный режим, созданный в Нагорном Карабахе, не признается ни США, ни какой-либо другой страной, включая Армению, сказали в среду Trend в Госдепартаменте США, комментируя недавний визит в эту страну Бако Саакяна, представляющегося «главой» незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана.

Государственному департаменту известно, что в начале этого месяца некоторые члены Конгресса встретились с представителями незаконного режима Нагорного Карабаха, сказал собеседник агентства.

«Ни США, ни какая-либо другая страна, включая Армению, не признают незаконный режим, созданный в Нагорном Карабахе. Соединенные Штаты поддерживают деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ и будут продолжать работу по урегулированию конфликта путем переговоров на основе принципов Хельсинкского Заключительного акта о неприменении силы, территориальной целостности, равноправии и самоопределении народов», - добавил он.

Напомним, что ранее в связи с визитом в США Бако Саакяна, представляющегося «главой» незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и проведением в административном здании Конгресса США мероприятия, пропагандирующего незаконный режим, посол США в Азербайджане Роберт Секута был вызван в МИД страны.

Послу была передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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