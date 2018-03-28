200 лет назад армяне начали проводить политику геноцида в отношении азербайджанцев - госкомитет

28 марта 2018 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Двести лет назад армяне начали проводить политику геноцида в отношении азербайджанцев.

Об этом в среду сказал журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы.

По его словам, молодое поколение на разных языках должно распространять по всему миру информацию о зверствах армян.

«Для этого у молодого поколения есть достаточно возможностей. Молодое поколение должно воспользоваться этими возможностями, держать этот вопрос в центре внимания. Потому что наша борьба с врагом не завершилась. С дипломатической точки зрения мы сумели добиться превосходства над армянами. Самое главное - армянам не удалось сделать так, чтобы в мире признали сфальсифицированные факты о конфликте, мы не позволили им это сделать. Однозначно признается оккупация азербайджанских земель Арменией, разоблачены сфальсифицированные армянами факты», - сказал Гурбанлы.

По его словам, мировая общественность проинформирована о зверствах, учиненных армянами в Ходжалы.

«Даже если армяне хотели выдать их как военную операцию, эти попытки не увенчались успехом. Так как факты, подтверждающие, что эти зверства были совершены в отношении мирного населения, были доведены до всего мира. Армяне совершили геноцид в отношении мирного населения», - сказал председатель госкомитета.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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