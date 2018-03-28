Министр обороны Азербайджана встретился с главой Генштаба ВС Турции (ФОТО)

28 марта 2018 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана в среду встретился с главой Генштаба Вооруженных сил Турции, говорится в сообщении в среду на сайте Генштаба.

Прибывший по приглашению министра национальной обороны Нуреттина Джаникли с официальным визитом в Анкару министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба ВС Турции Хулуси Акаром.

На встрече обсуждались военное сотрудничество между двумя странами и военно-политическое положение в регионе.

Отметим, что в рамках визита Гасанова планируется проведение встреч с руководителями военно-политических и других госструктур Турции.

31 марта генерал-полковник примет участие в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в городе Гиресун.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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