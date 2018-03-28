Президент Ильхам Алиев: Для развития ирано-азербайджанских связей откроются новые возможности

28 марта 2018 23:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Данный визит Президента Ирана Хасана Рухани в Баку будет очень успешным и, уверен, что для развития ирано-азербайджанских связей откроются новые возможности. Об этом в среду сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Ирана Хасаном Рухани в расширенном составе.

«Уважаемый господин Президент. Уважаемые гости. Я еще раз искренне приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан. Прежде всего, хочу поздравить Вас и весь братский народ Ирана по случаю праздника Новруз, желаю иранскому народу счастья, благополучия.

Ваш визит имеет очень большое значение. За последние четыре года мы встречались десять раз, и каждая встреча имеет большой смысл, значение», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что за эти годы ирано-азербайджанские связи достигли самого высокого уровня.

«Мы обсуждаем вопросы в атмосфере дружбы и братства. Достигнутые договоренности реализуются. Сегодня мы говорили об этом на встрече в узком составе. Еще раз хочу сказать, что все достигнутые договоренности реализуются, и это еще больше сближает наши страны. Мы успешно сотрудничаем во всех областях - политической, экономической, культурной, энергетической, транспортной. Есть прекрасные результаты этого сотрудничества. До сегодняшнего дня подписано много двусторонних документов. Они реализуются. И документы, которые будут подписаны сегодня, откроют новые возможности для нашего сотрудничества. Документы, которые будут подписаны, в том числе предполагают совместную работу в Каспийском море, строительство железной дороги Астара-Решт и другие документы, конечно же, имеют особое значение для сближения наших стран.

Основной вопрос заключается в том, что мы сотрудничаем искренне. Между нами существуют очень тесные связи. Межгосударственные связи строятся на здоровой основе. Существует взаимное доверие и результаты являются наглядным свидетельством этих факторов.

Я еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Уверен, что визит будет очень успешным и для развития ирано-азербайджанских связей откроются новые возможности», - сказал Президент Азербайджана.

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Azernews Newspaper
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