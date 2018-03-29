Президент Ильхам Алиев: Железная дорога Астара-Решт откроет для всего Евразийского региона новые возможности

29 марта 2018 00:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Астара-Решт будет построена за короткое время и для всего Евразийского региона откроются новые возможности. Об этом в среду, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Ирана Хасаном Рухани заявлением для печати.

«Сегодня был подписан ряд документов, среди которых хочу особо отметить два документа. Это документы, связанные с нашей совместной работой в Каспийском море и строительством железной дороги Астара-Решт. Эти документы имеют историческое значение. Потому что в результате реализации этих документов наше сотрудничество в Каспийском море, а также в области транспорта поднимется на еще более высокий уровень и в то же время, это окажет очень позитивное влияние на региональное сотрудничество», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что мы добились больших успехов в области транспорта.

«В прошлом году, когда я был с визитом в Иране, мы отметили прибытие первого поезда из Азербайджана в Иран. Первый поезд въехал в Иран через мост, построенный на Астарачае. А сегодня мы подписали очень важное и имеющее историческое значение соглашение о строительстве железной дороги Астара-Рашт», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства выразил уверенность, что отсутствующая часть транспортного коридора «Север-Юг» – железная дорога Астара- Решт в течение короткого времени будет построена и таким образом, откроются новые возможности для всего Евразийского региона.

«Транспортный коридор «Север-Юг» уже реалиуется в результате наших совместных усилий и соседних стран. Параллельно с этим, мы уже начали активно работать по созданию транспортного коридора «Юг-Запад» и в будущем транспортные коридоры «Север-Юг» и «Восток-Запад» соединятся. Наши страны играют очень важную роль в этом направлении. С полной ответственностью могу сказать, что подписанное сегодня соглашение о строительстве железной дороги Астара-Решт имеет историческое значение и считаю, что в последующие годы каждый увидит это», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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