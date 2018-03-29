Президент Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанские межгосударственные отношения строятся и развиваются на прочной истории и культурных корнях

БАКУ /Trend/ - Ирано-азербайджанские межгосударственные отношения строятся и развиваются на прочной истории и культурных корнях. Об этом в среду, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Ирана Хасаном Рухани заявлением для печати.

«Сегодняшняя встреча с господином Президентом Рухани - наша одинадцатая встреча за последние четыре года. Эта цифра сама по себе является показателем. За последние четыре года я совершил четыре визита в Иран, а это третий визит господина Хасана Рухани в Азербайджан. В то же время мы встречались в рамках международных мероприятий и все встречи имеют большой смысл, значение. Достигнутые в ходе совещаний договорённости реализуются, дают хорошие результаты. За последние четыре года был подписан ряд важных документов, и эти документы дали большой импульс всестороннему развитию ирано-азербайджанских отношений. Мы также активно сотрудничаем на международной арене, постоянно поддерживаем друг друга. Постоянно оказываем поддержку друг друга в рамках ООН, Организации экономического сотрудничества», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Иран всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права и голосует в международных организациях за принятые резолюции.

«Поэтому мы очень благодарны Ирану. В то же время, Азербайджан тоже всегда рядом с Ираном по всем международным вопросам.

Мы углубляем сотрудничество в экономической сфере, начался процесс взаимных инвестиций и на бизнес-форуме, который состоится завтра, будет показана презентация по этому вопросу. Иран инвестирует в Азербайджан, Азербайджан в Иран, и эти инвестиционные вложения служат интересам обеих сторон. Уверен, что после этого визита, - мы поговорили об этом сегодня, - будут организованы дополнительные инвестиционные вложения. Сегодня были даны поручения соответствующим структурам в направлении увеличения в дальнейшем торгового оборота и надеюсь, что мы станем свидетелями этого.

Сегодня был подписан ряд документов, среди которых хочу особо отметить два документа. Это документы, связанные с нашей совместной работой в Каспийском море и строительством железной дороги Астара-Решт. Эти документы имеют историческое значение. Потому что в результате реализации этих документов наше сотрудничество в Каспийском море, а также в области транспорта поднимется на еще более высокий уровень и в то же время, это окажет очень позитивное влияние на региональное сотрудничество», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что Азербайджан и Иран успешно сотрудничают и в области энергетики.

«Документы, подписанные в последние годы, в частности, разработка гидроузлов «Худаферин» и «Девичья башня», в то же время документы, связанные со строительством гидроэлектростанций Ордубад и Маразад, углубляют сотрудничество в области электроэнергетики. Сегодня мы решили развивать формат многостороннего сотрудничества и в энергетической сфере. В целом, хочу сказать, что наши отношения не ограничиваются только двусторонним форматом, мы уже успешно действуем в рамках формата трехстороннего, четырехстороннего сотрудничества. Две встречи президентов Азербайджана, Ирана, России в Баку и Тегеране, встреча министров иностранных дел и других министров Азербайджана, Ирана, Турции, недавно проведенная в Баку первая встреча министров иностранных дел Азербайджана, Ирана, Турции, Грузии - все эти встречи поддерживают региональное сотрудничество, стабильность, мир. Сегодня наши страны, успешно сотрудничая в региональном формате, вносят огромный вклад в наше общее дело», - сказал Президент Азербайджана.

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