Историческое право азербайджанского народа на Иреван и земли вокруг него должно быть восстановлено - Ягуб Махмудов

29 марта 2018 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Историческое право азербайджанского народа на Иреван и земли вокруг него должно быть восстановлено.

Об этом в четверг сказал директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана Ягуб Махмудов на конференции «Угрозы мультикультуральной среде в Азербайджане: армянский вандализм и политика геноцида последние 100 лет», совместно организованной Госкомитетом по работе с религиозными структурами и НАНА.

Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы сказал, что главная цель этого мероприятия – анализ истории армянской агрессии в отношении Азербайджана и нынешней ситуации, обсуждение угроз мультукультуральной среде в Азербайджане, а также стоящих в этой области задач.

Директор Института истории отметил, что основные документы, связанные с геноцидом, совершенным в марте 1918 года, были собраны в период АДР.

«Правительство, созданное 26 бакинскими комиссарами, на самом деле было правительством армянских дашнаков, и письмо Ленину, отправленное Степаном Шаумяном после мартовского геноцида, еще раз подтверждает это. Шаумян в письме Ленину сообщил о привлечении четырех тысяч армянских дашнаков и написал, что, если бы не эти события, Баку стал бы столицей созданного азербайджанцами государства», - сказал Махмудов.

«Документы подтверждают, что армянская сторона на основании переговоров и договоров в Батуми в обмен на передачу им Иревана и азербайджанских земель вокруг него взяла на себя несколько обязательств. На основании достигнутого соглашения во время переговоров в Батуми армяне отказывались от территориальных претензий в отношении Азербайджана», - отметил директор института.

По его словам, в эти обязательства входила мобилизация всех сил для вывода в скором времени из Баку вооруженных сил правительства Армении, а также прекращение массового кровопролития, совершенного армянскими вооруженными формированиями в отношении мусульман в уездах Азербайджана.

«Но после достижения своих целей армяне в одностороннем порядке нарушили все свои обязательства и продолжили политику оккупации. Тем самым утратили свою юридическую силу как пункты договора в Батуми, так и решение Национального совета Азербайджанской Демократической Республики от 29 мая 1918 года. Поэтому необходимо пересмотреть решение Национального совета Азербайджанской Демократической Республики, решение должно вновь вступить в силу и должно быть восстановлено историческое право народа Азербайджана на Иреван и территории вокруг него», - сказал Махмудов.

Махмудов сказал, что территория в девять тысяч квадратных километров была передана армянам, чтобы они больше не выдвигали территориальные претензии к Азербайджану.

Директор института отметил, что создатели АДР спустя два месяца поняли ошибочность передачи армянам девяти тысяч квадратных километров.

Махмудов подчеркнул правильность решения о вскрытии захоронения 26 бакинских комиссаров.

«В этом захоронении не было обнаружено останков Шаумяна и других армянских палачей. По указанию главы государства обнаруженные там останки были захоронены на одном из бакинских кладбищ. Мы также выявили документы, говорящие о том, что Степан Шаумян был руководителем комитета армянских дашнаков», - добавил Махмудов.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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