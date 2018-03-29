В Азербайджане нет никаких угроз проведению справедливых и демократических выборов – болгарский эксперт (версия 2)

БАКУ /Trend/ - По результатам наблюдений, проведенных экспертами болгарской неправительственной организации «Гражданская инициатива во имя свободных и демократических выборов – QİSDİ», предвыборная ситуация в Азербайджане стабильна, никакой угрозы с точки зрения свободного волеизъявления электората, организации справедливых и демократических выборов нет.

Об этом на пресс-конференции в четверг сказал член миссии неправительственной организации QİSDİ, правовой аналитик Омуртаг Петков, приглашенный в Азербайджан Центральной избирательной комиссией с целью проведения наблюдений во время президентских выборов, которые пройдут Азербайджане 11 апреля.

Он добавил, что наблюдения и исследования, проведенные в предвыборный период экспертами долгосрочной наблюдательной миссии QİSDİ, уже позволяют сказать о некоторых результатах.

По словам Петкова, анализ правовых документов, регулирующих избирательный процесс в Азербайджане, дает основание говорить, что в стране существуют правовые рамки, полностью отвечающие международным стандартам и полностью обеспечивающие проведение демократических выборов в стране. Наблюдение за работой избирательной администрации позволяет положительно оценить ее работу.

«Ведется постоянная работа со списками избирателей, они обновляются и уточняются. Несмотря на то, что не все кандидаты, не прошедшие регистрацию, согласились с решением ЦИК, процесс выдвижения и регистрации кандидатов в целом можно оценить положительно. Мониторинг СМИ показывает, что в СМИ больше уделяется места одному из кандидатов, вернее, действующему Президенту. Однако контент-анализ материалов показал, что эта неравноправность связана не с его избирательной кампанией, а с освещением его деятельности как действующего Президента», - сказал Петков.

Петков добавил, что во время проведенного до сегодняшнего дня мониторинга не встречались факты серьезного нарушения избирательного законодательства или неравных условий для кандидатов.

«Обеспечивается право на свободу собраний. Эксперты QİSDİ рассмотрели вопрос бойкота выборов некоторыми политическими силами и сравнили с подобными случаями 2008 года. Эксперты QİSDİ считают, что предвыборные условия и законодательная база обеспечивают проведение справедливых и демократических выборов. Обобщая вышесказанное, QİSDİ заявляет, что сегодня в Азербайджане существуют необходимые условия для проведения демократических и справедливых выборов по международным стандартам», - сказал Петков.

Аналитик также отметил, что QİSDİ организовывает долгосрочные и краткосрочные миссии.

«В результате наблюдений и исследований долгосрочной миссии наблюдателей был подготовлен промежуточный отчет, полный текст которого 2 апреля будет размещен на сайте QİSDİ. В отчет включены наблюдения экспертов QİSDİ по нескольким направлениям. Это - предвыборная ситуация в Азербайджане, правовые рамки и избирательная администрация, списки и регистрация избирателей, выдвижение и регистрация кандидатов в президенты, избирательная кампания, СМИ в избирательном процессе, жалобы и обращения, наблюдение за выборами в день голосования и пр.», - сказал аналитик.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.