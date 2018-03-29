Италия поддерживает расширение сотрудничества Азербайджана с ЕС - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Италия поддерживает расширение сотрудничества Азербайджана с ЕС.

Об этом в четверг во время встречи в Риме с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым сказал министр иностранных дел и международного сотрудничества Анджелино Альфано, говорится в четверг в сообщении МИД Азербайджана.

Во время встречи министры выразили удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений и дружбы между Азербайджаном и Италией. Было сказано, что успешно развивается сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и культурной сферах, и отмечено, что Италия является ключевым партнером Азербайджана в Европейском союзе (ЕС),

Министры обратили внимание на важность "Южного газового коридора" и его частей - проектов TANAP и TAP и в этом контексте положительно оценили сотрудничество между двумя странами.

На встрече был затронут статус действующего итальянского председателя ОБСЕ.

Министр иностранных дел Италии подчеркнул, что Италия поддерживает дипломатическое урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта посредством сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе норм и принципов международного права и Хельсинкского заключительного акта.

Мамедъяров поблагодарил Италию за ее справедливую позицию по урегулированию конфликта. Глава МИД Азербайджана проинформировал о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и подчеркнул, что Армения еще не выполнила требования СБ ООН относительно немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Мамедъяров добавил, что нарушение международно признанных границ государств путем применения силы является неприемлемым и конфликт должен решаться на основе территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах Азербайджана, как это закреплено в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, Хельсинкском заключительном акте.

На встрече также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций, а также по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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