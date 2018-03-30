Президент Ильхам Алиев: Выборы в Азербайджане пройдут в демократической, справедливой и прозрачной атмосфере, и отразят волю азербайджанского народа (версия 2)

30 марта 2018 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял главу миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Корин Йонкер.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с проведением предстоящих в Азербайджане президентских выборов.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что выборы пройдут в демократической, справедливой и прозрачной атмосфере, в соответствии с избирательным законодательством, и отразят волю азербайджанского народа.

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