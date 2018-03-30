Главред газеты призвал противостоять антиазербайджанской кампании в соцсетях

БАКУ /Trend/ - Цель тех, кто проводит в социальных сетях грязную антиазербайджанскую кампанию,– добиться раскола общества.

Об этом, выступая в пятницу на «круглом столе» на тему «Защита национально-нравственных ценностей в интернет-медиа и солидарность медиа против негативных явлений», сказал главный редактор газеты «Шарг» Акиф Аширлы.

Аширлы сурово осудил оскорбительные высказывания некоторых азербайджанцев, проживающих за рубежом, в отношении Азербайджанского государства и официальных лиц.

«Такие люди даже за рубежом действуют под чужими паспортами, другими именами и фамилиями. Нападки на представителей интеллигенции, призвавших этих людей к диалогу, показывают степень непримиримой позиции в отношении нашей страны. Эти люди не прекращают свои грязные деяния, и поэтому мы должны вести борьбу против них», - сказал Аширлы.

Главный редактор предложил, чтобы в связи с этим проводилась просветительская работа, в школьную программу были включены материалы по интернет-медиа.

«Я предлагаю, чтобы была создана платформа гражданского единства, чтобы объединились все силы, защищающие интересы Азербайджана», - отметил главный редактор газеты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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