В 2019 г. Азербайджан примет председательство в Движении неприсоединения (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку состоится промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Об этом в пятницу сказал Trend пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

"Для подготовки к министерской конференции 3-4 апреля состоится заседание на уровне высокопоставленных лиц", - сказал Гаджиев.

В конференции примут участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателей при Движении, особо приглашенные в качестве гостя страны и организации.

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении.

В министерской конференции Движения неприсоединения в Баку примет участие более 800 участников.

Для освещения мероприятия аккредитацию прошли более 150 лиц, включая представителей местных и зарубежных СМИ.

"Азербайджан привержен духу и принципам Движения неприсоединения. Азербайджан проводит внешнеполитический курс, направленный на развитие отношений сотрудничества со всеми государствами, и сбалансированную политику без присоединения к какому-либо военному блоку. Поэтому страна в 2011 году приняла решение стать полноправным членом Движения неприсоединения, где имела статус наблюдателя", - сказал Гаджиев.

По его словам, в 2019 году Азербайджан примет XVIII саммит Движения неприсоединения, а в 2019-2022 годах страна будет председательствовать в этой организации.

«XVIII саммит Движения неприсоединения, который пройдет в Баку в 2019 году, имеет и большое символическое значение. Так, через 30 лет после Белградского саммита 1989 года Европейский континент получит возможность вновь принять глав государств и правительств стран, участвующих в Движении неприсоединения», - отметил глава пресс-службы МИД.

Как отметил Хикмет Гаджиев, процессы, происходящие сегодня на Европейском континенте, ставят на повестку дня важность поощрения принципов, целей и намерений Движения неприсоединения и в Европе.

«Движение неприсоединения, учрежденное для невовлечения ряда государств в противостояние между двумя военно-политическими полюсами во время холодной войны, сегодня стало одним из важных многосторонних механизмов регулирования международных отношений. С момента создания Движение неприсоединения играетвесомую роль в укреплении международного мира и безопасности. Движение неприсоединения, основной целью которого является поддержание мира, безопасности и развития на основе уважения международного права, становится все более актуальным в современное время, и позиция, согласованная в самом Движении, играет значимую роль с точки зрения влияния на принятие решений в рамках Генассамблеи ООН. Многие из самых важных достижений ХХ века, таких как ликвидация колониализма и создание повестки глобального социального развития, стоят в одном ряду важных вкладов в мир, внесенных Движением неприсоединения. Одним из основных принципов создания и деятельности Движения является роль форума для сотрудничестве между его членами. Проведение Азербайджаном министериала Движения неприсоединения 3-6 апреля этого года и саммита в Баку в 2019 году, а также председательство в Движении в 2019-2022 годах внесут свой весомый вклад в поощрение целей и намерений Движения неприсоединения, укрепление международного мира, безопасности и сотрудничества», - сказал Гаджиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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