БАКУ /Trend/ - В Баку открылось посольство Венесуэлы, сообщает в субботу министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно сообщению, начальник Управления государственного протокола МИД Азербайджана, посол Парвин Мирзазаде принял временного поверенного в делах посольства Венесуэлы в Азербайджане Педро Аргениса Санчеса Флореса.

Флорес передал письмо главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы Монсеррата, адресованное главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову, об открытии в Баку посольства и назначении Педро Аргениса Санчеса Флореса временным поверенным в делах.

Мирзазаде отметил, что в Азербайджане приветствуют решение об открытии посольства Венесуэлы, и добавил, что этот шаг внесет вклад в развитие связей между странами.

В ходе встречи стороны обсудили подготовку к заседанию Движения неприсоединения, которое состоится в Баку третьего-шестого апреля, переход председательства в Движении неприсоединения от Венесуэлы к Азербайджану в 2019 году.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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