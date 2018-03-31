В Баку открылось посольство Венесуэлы

31 марта 2018 14:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку открылось посольство Венесуэлы, сообщает в субботу министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно сообщению, начальник Управления государственного протокола МИД Азербайджана, посол Парвин Мирзазаде принял временного поверенного в делах посольства Венесуэлы в Азербайджане Педро Аргениса Санчеса Флореса.

Флорес передал письмо главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы Монсеррата, адресованное главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову, об открытии в Баку посольства и назначении Педро Аргениса Санчеса Флореса временным поверенным в делах.

Мирзазаде отметил, что в Азербайджане приветствуют решение об открытии посольства Венесуэлы, и добавил, что этот шаг внесет вклад в развитие связей между странами.

В ходе встречи стороны обсудили подготовку к заседанию Движения неприсоединения, которое состоится в Баку третьего-шестого апреля, переход председательства в Движении неприсоединения от Венесуэлы к Азербайджану в 2019 году.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В результате сильного ветра в Азербайджане нанесен ущерб в размер 35 тысяч манатов (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 16:01
Шахин Мустафаев: Открытие прямого авиарейса между Азербайджаном и Египтом поможет развитию туризма
Бизнес 13:10
Silk Way West Airlines возобновила грузоперевозки в Будапешт
Бизнес 12:03
Ряд процессов, связанных с президентскими выборами в Азербайджане, завершается завтра
Политика 08:34
AzerSigorta завершила 2017 г. с прибылью
Бизнес 30 марта 18:52
В Азербайджане будет координироваться деятельность бизнес-инкубаторов (ФОТО)
Бизнес 30 марта 17:20
Иран будет закупать в Азербайджане электроэнергию
Энергетика 30 марта 17:06
ЕС запускает новые проекты в Азербайджане и Грузии
Бизнес 30 марта 16:34
Азербайджан и Иран ускорят создание совместного предприятия по производству лекарств (Эксклюзив)
Бизнес 30 марта 14:43
Оглашены условия участия азербайджанских компаний в строительстве железнодорожного участка на территории Ирана
Бизнес 30 марта 14:09
Азербайджан и Иран будут разрабатывать новые нефтяные месторождения - замминистра
Энергетика 30 марта 13:40
Азербайджан является мостом для выхода Ирана на мировые финрынки
Бизнес 30 марта 13:23
Отношения между Азербайджаном и Ираном выходят на качественно новый уровень
Бизнес 30 марта 11:50
Секута: Имеется потенциал для более активного участия компаний США в энергосекторе Азербайджана
Энергетика 30 марта 11:40
ЧБТР прокомментировал возможность приобретения доли в азербайджанских компаниях
Бизнес 30 марта 11:27
ИВ Гёйгельского района Азербайджана объявила тендер
Тендеры 30 марта 10:54
ВС Армении нарушили режим прекращения огня почти 100 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 30 марта 09:41
Азербайджан закрепил за собой статус моста между Западом и Востоком - посол Мексики
Политика 29 марта 23:24