Политика национализма в Армении находится на уровне государственной политики - депутат

31 марта 2018 19:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Политика махрового национализма в Армении находится на уровне государственной политики. Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде.

По словам депутата, опрос, проведенный иностранными авторитетными организациями показывает, что армянский национализм, агрессивность армян в отношении других народов не знает границ. Они очень агрессивны не только по отношению к азербайджанцам и другим мусульманам, но также и по отношению к евреям, добавил депутат.

"Результатом этого является то, что сегодня, можно сказать, 100 процентов населения Армении состоит лишь из армян. И корень их трагедий заключается в этом. Когда политика махрового национализма армян, которые не питают дружественных отношений к другим народам, достигает уровня официальной государственной политики, страна отстает от развития, падает его политический авторитет", - сказал Мирзазаде.

Он отметил, что со временем человечество начинает раскрывать истинное лицо армянских националистов. Мирзазаде считает, что мы и в дальнейшем станем свидетелями расследований, имеющих такой результат.

Напомним, что согласно результатам опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center в течение года в 18 странах Центральной и Восточной Европы, среди государств Центральной и Восточной Европы Армения была признана самой нетолерантной страной по отношений к евреям.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Армении нужны такие, как Затулин, готовые продать за деньги свою честь - депутат
Политика 27 марта 19:30
Азербайджан присоединился еще к одной конвенции ООН
Политика 6 марта 15:40
Деятельность Ильхама Алиева как главы государства создает условия для его переизбрания президентом - депутат
Политика 5 февраля 16:40
Азербайджан стал одним из желанных и весьма авторитетных членов Давосского форума - депутат
Политика 28 января 09:07
Армения хочет действовать по законам средневековья, и тогда говорить о доверии не приходится - азербайджанский депутат
Политика 19 января 16:16
Изменения в правительстве Польши не повлияют на отношения с Азербайджаном - депутат
Точка зрения 10 января 15:12
Азербайджанские депутаты навестили 102-летнюю чеченку (ФОТО)
Общество 9 января 19:00
Участие Президента Ильхама Алиева в саммите ОИС показывает, что Азербайджан - один из самых активных членов исламского мира - депутат
Политика 13 декабря 2017 18:49
Сегодня в различных регионах мира стараются изучить опыт Гейдара Алиева - депутат
Политика 12 декабря 2017 15:07
Избрание Фарида Гаибова на пост президента UEG является показателем имиджа Азербайджана как спортивной державы - депутат
Общество 3 декабря 2017 15:40
Итоговый документ ЕС - предупреждение для Армении - депутат
Точка зрения 27 ноября 2017 10:51
В Азербайджане предложено создать Фонд содействия образованию
Общество 21 ноября 2017 20:45
В Азербайджане предложено освободить от налогов владельцев многоэтажных автостоянок
Общество 21 ноября 2017 19:19
Армения давно перешла "красную черту" - азербайджанский депутат
Точка зрения 18 ноября 2017 13:13
Подписанные на Совете стратегического сотрудничества документы доказали большие перспективы азербайджано-турецких отношений - депутат
Политика 1 ноября 2017 14:19
Открытие Баку-Тбилиси-Карс – историческое событие не только для региона, но и мира - депутат
Политика 30 октября 2017 20:32
Кроме Мадридских принципов, нет другого варианта решения нагорно-карабахского конфликта - депутат
Нагорно-карабахский конфликт 20 октября 2017 16:03
Вопрос территориальной целостности Азербайджана берется за основной принцип переговоров - депутат
Нагорно-карабахский конфликт 17 октября 2017 13:50