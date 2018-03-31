Политика национализма в Армении находится на уровне государственной политики - депутат

БАКУ /Trend/ - Политика махрового национализма в Армении находится на уровне государственной политики. Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде.

По словам депутата, опрос, проведенный иностранными авторитетными организациями показывает, что армянский национализм, агрессивность армян в отношении других народов не знает границ. Они очень агрессивны не только по отношению к азербайджанцам и другим мусульманам, но также и по отношению к евреям, добавил депутат.

"Результатом этого является то, что сегодня, можно сказать, 100 процентов населения Армении состоит лишь из армян. И корень их трагедий заключается в этом. Когда политика махрового национализма армян, которые не питают дружественных отношений к другим народам, достигает уровня официальной государственной политики, страна отстает от развития, падает его политический авторитет", - сказал Мирзазаде.

Он отметил, что со временем человечество начинает раскрывать истинное лицо армянских националистов. Мирзазаде считает, что мы и в дальнейшем станем свидетелями расследований, имеющих такой результат.

Напомним, что согласно результатам опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center в течение года в 18 странах Центральной и Восточной Европы, среди государств Центральной и Восточной Европы Армения была признана самой нетолерантной страной по отношений к евреям.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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