Апрельские бои показали, что Азербайджан не допустит создания на своих землях второго армянского государства - депутат

БАКУ /Trend/ - Апрельские бои – историческая победа Азербайджана.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что азербайджанская армия в этих боях продемонстрировала армянам свою силу и похоронила иллюзии армян.

«Начиная с 1992 года, после оккупации наших земель, у армян сформировалось мнение, что азербайджанская армия не в состоянии воевать против армян. Но в апрельских боях 2016 года азербайджанский солдат разрушил это мнение и показал силу Азербайджана. В апрельских боях азербайджанский солдат, освободив за короткий срок от армян несколько оккупированных высот, доказал всему миру, что Азербайджан в любое время способен освободить земли от оккупации, но мы хотим решить этот конфликт мирным путем», - сказал Гусейнов.

Гусейнов добавил, что апрельские бои показали силу и решимость азербайджанской армии, еще раз доказали патриотизм азербайджанского солдата и еще раз продемонстрировали принципиальную позицию Азербайджанского государства в карабахском вопросе.

«Апрельские события являются славной страницей истории Азербайджана. Результаты этих боев донесли до всего мира, что Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своих землях и в любом случае освободит свои земли», - сказал депутат.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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