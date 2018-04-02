Азербайджан выстраивает последовательную и инклюзивную внешнюю политику - казахстанский политолог

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выстраивает последовательную и инклюзивную внешнюю политику, считает директор Казахстанского совета по международным отношениям Искандер Акылбаев.

"Внешняя политика официального Баку всегда отличалась взвешенным и конструктивным подходом в сфере региональной и международной безопасности. В этом контексте регион Южного Кавказа является стратегическим транзитным и энергетическим хабом, где Азербайджан выстраивает последовательную и инклюзивную внешнюю политику. Вместе с тем, Азербайджан играет важную роль в противодействии угрозам терроризма и экстремизма в регионе", - сказал Акылбаев Trend в понедельник.

Коснувшись основных трендов развития взаимоотношений между Азербайджаном и регионом Центральной Азии, в частности с Казахстаном, Акылбаев отметил, что Азербайджан является одним ключевых партнеров для стран Центральной Азии, соединяющим регион с Южным Кавказом в каспийском направлении.

"Развитие транзитно-транспортных путей, инфраструктуры и наращивание торговых и культурных связей является актуальным направлением между Баку с пятью странами центральноазиатского региона", - сказал директор.

По словам директора, отношения между Азербайджаном и Казахстаном всегда отличают конструктивные шаги в сфере бизнеса, торговли, совместных транспортных проектов.

"В прошлом году межправительственная комиссия двух стран приняла «дорожную карту» на 2018-2020 годы по расширению торгово-экономического сотрудничества. Немаловажным показателем является то, что в Казахстане работают более 800 компаний с участием азербайджанского капитала, а в Азербайджане реализуют проекты более 70 казахстанских компаний. В целом следует отметить положительную и последовательную динамику роста отношений между Астаной и Баку", - сказал Акылбаев.

В заключении, комментируя президентские выборы в Азербайджане, которые состояться 11 апреля 2018 года, Акылбаев отметил, что ключевую роль при выборе президента Азербайджана будет играть запрос на стабильность и последовательную политику.

"Следует отметить, что в условиях международной турбулентности и неопределенности, стабильность является важным активом любой страны. В этом случае, запрос на стабильность и последовательность будет играть ключевую роль при выборе президента Азербайджана", - отметил Акылбаев.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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