Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 14 школ модульного типа

2 апреля 2018 19:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по развитию образовательной инфраструктуры в Агсуинском, Исмаиллинском, Гобустанском и Шамахинском районах.

В распоряжении говорится, что с целью строительства 14 школ модульного типа на 776 ученических места в Агсуинском, Исмаиллинском, Гобустанском и Шамахинском районах из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, министерству образования будет выделено 4,392 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на мелиоративные мероприятия в двух районах Азербайджана
Политика 19:54
Президент Ильхам Алиев назначил генконсула в Екатеринбурге
Политика 19:34
Президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении 125-летнего юбилея Ашуга Шемшира
Политика 18:47
Президент Ильхам Алиев наградил Мевлуда Балакишиева орденом "Шохрат"
Политика 18:24
Президент Ильхам Алиев наградил Таира Амирасланова орденом "Шохрат"
Политика 18:14
Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера Беларуси
Политика 10:20
Президент Азербайджана выделил средства на создание мастерской по производству ковров
Политика 30 марта 18:47
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение водоснабжения Товуза
Политика 30 марта 18:44
Более 83% азербайджанцев готовы голосовать на президентских выборах за Ильхама Алиева – опрос
Политика 30 марта 15:06
Президент Ильхам Алиев: Выборы в Азербайджане пройдут в демократической, справедливой и прозрачной атмосфере, и отразят волю азербайджанского народа
Политика 30 марта 09:58
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение водоснабжения Агстафы
Политика 29 марта 18:54
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Газахской центральной больницы
Политика 29 марта 18:46
В Азербайджане отметят 110-летие академика Ахада Ягубова
Политика 29 марта 18:28
Президент Ильхам Алиев: Транспортный коридор "Север-Юг" реализуется за счет очень серьезных усилий Азербайджана и Ирана
Политика 29 марта 17:20
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Международного союза архитекторов (ФОТО)
Политика 29 марта 15:04
Президент Ильхам Алиев: Взаимные инвестиции в Иране и Азербайджане не пропадут, а наоборот, принесут хорошие доходы
Политика 29 марта 14:24
Президент Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанские связи имеют большое значение для мира
Политика 29 марта 13:41
Президенты Азербайджана и Ирана приняли участие в бизнес-форуме в Баку (ФОТО)
Политика 29 марта 10:32