В Баку обсуждались вопросы сотрудничества Азербайджана с Африканским союзом

5 апреля 2018 20:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг в рамках промежуточной министерской конференции Движения неприсоединения в Баку встретился с министром иностранных дел Того Робертом Дюссеем, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане, тоголезский министр особо отметил проведение на высоком уровне Бакинской министерской встречи Движения неприсоединения.

Министры обменялись мнениями по развитию отношений между двумя странами. В этом контексте обсуждались пути углубления торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Того. Министры выразили уверенность, что проведение бизнес-форумов внесет вклад в увеличение товарооборота.

Отметив выделение Азербайджаном специальной образовательной стипендии для граждан стран-членов Движения неприсоединения, Мамедъяров добавил, что Того также может этим воспользоваться.

Глава МИД Азербайджана рассказал о заявке страны на проведение ЭКСПО-2025.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством Азербайджана с Африканским союзом.

В ходе встречи были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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