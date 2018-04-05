Многоликий Запад: хаос в маске демократии

БАКУ /Trend/ - Прежде чем анализировать политический курс какой-либо страны, следует иметь ясное представление о понятии государственности и возможных последствиях политики, осуществляемой данным государством.

Государственность - особый признак, состояние развития определенного общественного образования (нации, группы народностей), сумевшего создать собственное государство, правовую систему и институты. К этому определению важно добавить концепцию суверенитета. Правда, страна, утратившая суверенитет, продолжает оставаться государством, но теряет возможность самостоятельно определять свой внешнеполитический курс. Так как суверенитет является главной функцией независимого государства, то, утратив его, страна продолжает лишь свое формальное существование.

Потеря суверенитета напрямую происходит в результате вмешательства иностранных государств в президентские и парламентские выборы в другом государстве посредством создания и финансирования там политических проектов. Какие плоды потом приходится пожинать народу, Азербайджан знает не понаслышке.

Во-первых, такие проекты приводят к полной дестабилизации обстановки в стране, так как власть оказывается в руках людей, не имеющих достаточного, а порой никакого политического образования. Отличным примером из прошлого может служить Народный фронт Азербайджана (НФА), в период правления которого страна практически стояла на пороге гражданской войны и переживала глубокий экономический кризис. Помимо провальной внутренней политики, внешняя политика НФА также оказалась неудачной. К соседнему Ирану были предъявлены территориальные требования, а с дальним Китаем отношения были испорчены из-за проживающих там тюрок-уйгур. Вдобавок, это все происходило на фоне нагорно-карабахской войны. Кстати, примечательным является тот факт, что практически те же люди снова борются за власть. Однако азербайджанский народ понимает, что они - вчерашний день.

Вторым негативным фактором и целью спонсируемых извне проектов является изменение внешнеполитического курса страны, что носит абсолютно катастрофический характер для Азербайджана. Геополитика Азербайджана очень сложна. Республика находится в окружении мировой ядерной державы - России и региональных держав - Ирана и Турции. Азербайджану удалось установить добрососедские отношения со всеми соседними странами, за исключением Армении, которая до сих пор держит под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана. Ближайшим союзником Азербайджана является Турция, с Россией отношения носят более стратегический характер, а с Ираном связывает многовековая история. Следовательно, каждая из этих стран имеет определенные интересы в Азербайджане, и к этому необходимо еще добавить интересы США, Великобритании и стран Европейского союза (ЕС), которые закреплены в основном в нефтегазовых контрактах.

Несмотря на такую насыщенность региона и пересечение в нем интересов идеологически разных держав, Азербайджан продолжает осуществлять свою политику самостоятельно. Достаточно взглянуть на растерзанный междоусобицами и войнами Ближний Восток и на Азербайджан, который превратился в гаранта стабильности на Южном Кавказе. Причиной стабильности Южно-кавказского региона является соблюдение баланса интересов Президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджан не вмешивается во внутренние дела других стран, напротив, активно сотрудничает с соседними государствами, реализует региональные проекты и укрепляет не только свою, но и безопасность всего региона. Основа особого и прагматичного подхода к сотрудничеству с каждой страной была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

В-третьих, западная модель демократии себя не оправдала. Наглядным результатом ее применения посредством вмешательства Запада во внутренние дела другого государства стала ситуация в Украине. В итоге страна оказалась, возможно, в худшем положении за все время своего существования. Сначала Украина потеряла Крым, а в Донбассе начался территориальный конфликт, переросший в военное противостояние с правительственными войсками. На западе же страны активизировался правый сектор, который в свое время был приглушен советской властью. Все это привело к борьбе разных политических центров за власть, в которой даже участвует бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Иными словами, западная модель ввергла Украину в глубокий политический, экономический, военный и территориальный кризис.

Другим примером "победы демократии" могут послужить ближневосточные страны, где на сегодняшний день царит абсолютный хаос. Неспособность новых властей стран, прошедших через "арабскую весну", контролировать ситуацию и вовремя нейтрализовать потенциальные угрозы уничтожения этих государств привели к усилению радикальных элементов, что привело к войнам между религиозными сектами и созданию террористического государства ИГИЛ, которое, в свою очередь, стало угрозой всему миру. Наступление либерализма на Ближний Восток обернулось кровопролитием, потерей сотни тысяч человеческих жизней, опустошением и разрушением целых городов.

Сегодня в Азербайджане есть силы, старающиеся, лишив страну суверенитета, вывести ее на уровень формального существования, однако институт президентства достаточно силен и своевременно реагирует на такого рода угрозы. Кроме того, политика мультикультурализма, проводимая Президентом, и азербайджанская традиционная толерантность способствуют мирному сосуществованию разных народов и религий. В то время, как перечисленные выше регионы охвачены огнем национальной и религиозной ненависти, в Азербайджане мусульмане, христиане и евреи создают смешанные семьи. Это, в свою очередь, результат политического курса, направленного на мир и стабильность в регионе.

И наконец, двойные стандарты разрушили доверие к Западу. В последнее время Азербайджан все чаще сталкивается с аналитическими докладами европейских и американских институтов, критикующих положение со свободой слова и правами человека в стране. Однако было бы неплохо напомнить правозащитникам и экспертам о нарушении прав одного миллиона азербайджанцев, изгнанных из родных домов в Армении и Нагорном Карабахе. На эту тему международные организации не пишут доклады и не проводят конференции. Кроме того, не оказывается никакого давления на Армению в связи с невыполнением четырех резолюций Совета безопасности ООН, в которых говорится о безоговорочном выводе армянских войск со всех оккупированных территорий Азербайджана. США поддерживают территориальную целостность Азербайджана, но в то же время допускают в Вашингтоне встречу американских конгрессменов с лидером самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республики", которую не признает ни одна страна в мире, даже Армения.

Вместо того, чтобы заняться разрешением проблемы двойных стандартов у себя, в Европе и США ведутся кампании, нацеленные на формирование негативного мнения об Азербайджана за рубежом с помощью проживающих там активистов. Тем не менее такая политика, несомненно, потерпит крах, потому что азербайджанский народ победил популистский романтизм еще в 90-х годах.

Джавид Мамедзаде, политический аналитик

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