Александр Лукашенко о президентских выборах в Азербайджане

6 апреля 2018 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко затронул тему избирательных кампаний в странах СНГ, в том числе и в Азербайджане в ходе встречи с руководителями делегаций, участвующих в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске, сообщают в пятницу белорусские СМИ.

«Убежден, что азербайджанский народ сделает, как и российский народ, правильный выбор в пользу укрепления и процветания своего государства. Мы верим в дальнейшее развитие отношений с этой страной - как в двустороннем, так и в многостороннем формате», - сказал Лукашенко.

Говоря о роли миссий наблюдателей от СНГ, президент отметил, что Беларусь всегда выступала за объективность в оценке выборных процессов и указывала на высокую политизацию работы европейских коллег.

«Наблюдение за выборами по линии Содружества позволяет формировать альтернативное мнение, бороться с монополией западных экспертов, зачастую выносящих свои суждения еще до голосования. Поэтому мы видим положительную роль миссий наблюдателей от СНГ и поддерживаем их активную деятельность. Это одно из важнейших и неоспоримых направлений деятельности СНГ, полезной для всех», - сказал Лукашенко.

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля.

В пятницу в Минске начало свою работу очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

Как сказали Trend в пятницу в МИД Азербайджана, страну на заседании представляет замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

На мероприятии также принимают участие представители Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Туркменистана, Молдовы и Армении.

(Автор: Ляман Зейналова)

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