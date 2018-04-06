ТюркПА и Тюркский совет будут совместно наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - ТюркПА будет наблюдать за президентскими выборами, которые пройдут 11 апреля в Азербайджане, говорится в пятницу в сообщении ПА.

В состав миссии входят член Мажилиса парламента Казахстана Берик Оспанов, члены парламента Кыргызстана Дуишон Торокулов и Салаидин Айдаров, депутаты Великого национального собрания Турции Халук Ипек и Джейхун Иргил.

В рамках программы наблюдения запланированы встречи с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтаем Асадовым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и председателем Центральной избирательной комиссии Мазахиром Панаховым.

Для того, чтобы внимательно следить за избирательным процессом, наблюдатели в день голосования посетят ряд избирательных участков в Сумгайыте и на Абшероне.

Кроме этого, делегация ТюркПА совместно с наблюдательной миссией Тюркского совета во главе с генеральным секретарем совета Омером Коджаманом, а также экспертами и сотрудниками секретариата Совета будут наблюдать за выборами. В программу Тюркского совета входит посещение Шекинского и Губинского районов, и в его рамках обе стороны будут обмениваться информацией о ситуации на избирательных участках.

11 апреля ожидается оглашение предварительных результатов наблюдательной деятельности миссии ТюркПА. 12 апреля наблюдательная миссия ТюркПА и Тюркского совета представят совместное заявление по результатам выборов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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