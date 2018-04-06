Палестина придает важное значение углублению сотрудничества с Азербайджаном - министр

БАКУ /Trend/ - Палестина придает важное значение углублению сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом в пятницу во время встречи с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтаем Асадовым сказал министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, сообщили в азербайджанском парламенте.

На встрече председатель сказал, что такие встречи между дружественными странами Азербайджаном и Палестиной имеют большое значение с точки зрения дальнейшего развития и укрепления отношений между двумя странами.

Подчеркнув, что гость в четвертый раз совершает визит в страну в качестве министра, спикер высоко оценил его участие в министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.

Было сказано, что отношения между народами Азербайджана и Палестины основаны на историческом братстве, общих религиозных и культурных корнях.

Народ и правительство Азербайджана всегда оказывали политическую и экономическую поддержку народу Палестины и в будущем намерены продолжить эту поддержку. Азербайджан всегда защищал справедливую позицию Палестины при принятии решений, соответствующих интересам Палестины, в рамках международных организаций - ООН, ОИС, Движения неприсоединения.

Азербайджан как сторона, вовлеченная в региональный конфликт, земли которой оккупированы, хорошо понимает проблемы Палестины и придерживается решения ближневосточного вопроса мирным путем в соответствии с нормами международного права.

Выразив благодарность за теплый прием, Рияд аль-Малики рассказал об участии в министерской конференции Движения неприсоединения в Баку и его встречах в рамках визита. Было отмечено, что регулярные встречи делегаций в рамках престижных организаций очень важны с точки зрения обмена мнениями по волнующим вопросам.

Высоко оценив встречу с Президентом Ильхамом Алиевым, гость выразил благодарность за смелую позицию главы Азербайджанского государства на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества по вопросу Иерусалима.

Аль-Малики сказал, что Палестинское государство и его народ поддерживают справедливую позицию Азербайджана в этом вопросе и поддерживают решение проблемы в рамках международного права.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече присутствовали глава аппарата парламента Азербайджана Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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