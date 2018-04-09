Глава ЦИК Азербайджана о деятельности БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами

9 апреля 2018 15:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Деятельность Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане идет нормально.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов в интервью РИА Новости.

По словам председателя ЦИК их деятельность осуществляется нормально, они выступили с промежуточным отчетом. Есть определенные моменты, с которыми Азербайджан не согласен.

«Начну с того, что Азербайджан не стоит на месте. Мы развиваемся, становимся узнаваемыми в мире. Это реальность, это факт. Преобладает позитивное мнение о нашей стране. Проблемы есть везде, как я уже сказал. Думаю, с развитием страны меняется и отношение, подход, осознаются ее серьезные управленческие принципы. Азербайджан является частью так называемой демократической семьи. Что касается конкретно ОБСЕ, то да, вышесказанное относится и к этой организации. Наши отношения, конечно же, уже не те, которые были, например, в начале 2000-х. Мы активно сотрудничаем», - сказал Панахов.

Председатель ЦИК отметил, что сам процесс наблюдения за выборами — очень тонкая работа.

«Смысл этой работы состоит в том, чтобы выявлять недостатки, фиксировать их. Вот тогда и становится ясным, кто придерживается конструктивной позиции, а кто нет. Для некоторых недостатки это повод для реализации других, не относящихся к избирательному процессу, идей», - сказал Панахов.

Председатель ЦИК отметил, что во время избирательного процесса невозможно идеально реализовать все процедуры в ходе выборов.

«У нас миллионы избирателей, десятки тысяч наблюдателей, сотни журналистов. Идеально реализовать всю процедуру невозможно. Ни в одной стране мира это невозможно. Но и нарушения бывают разных категорий. А вот отношение к этим правонарушениям говорит о позиции той или иной стороны. Поймите меня правильно, я не говорю о том, что надо закрывать глаза на правонарушения. Речь идет о самом подходе к ним. Сам подход показывает цель, уровень справедливости. Это очень легко определить. Если мы почувствуем конструктивный подход к делу, мы с большой признательностью примем замечания в адрес нашей работы. Это и есть сотрудничество, демократические принципы. Замечания помогают нам определить недочеты, выделять те комиссии, которые работают хорошо, и тех, чья работа неудовлетворительна. Но, к сожалению, бывают и общие слова, общие обвинения, по которым становится невозможным принять необходимые меры. Такой подход препятствует развитию», - сказал Панахов.

(Автор: Ляман Зейналова: Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Более 80 процентов кредитования регионов Азербайджана пришлось на займы в нацвалюте
Бизнес 15:54
Проживающие в Бельгии азербайджанцы провели акцию солидарности (ФОТО)
Политика 15:49
С начала года выросла депозитная база азербайджанских банков
Бизнес 14:41
Глава ЦИК Азербайджана рассказал о попытках вмешательства в выборы
Политика 13:44
ЦИК Азербайджана ожидает высокую явку на выборах президента
Политика 13:42
Спрос на депозитном аукционе Центробанка значительно превысил предложение
Бизнес 13:04
Обнародован состав наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане от Дагестана
Политика 12:46
Наблюдатели ПАСЕ прибыли в Азербайджан
Политика 11:30
Движение неприсоединения поддержало транзитный проект Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция
Энергетика 10:22
Иран обнародовал годовую статистику товарооборота КПП "Астара"
Экономика 8 апреля 23:35
Азербайджан привлечет частные инвестиции в строительство ветряных электростанций
Энергетика 8 апреля 16:50
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане
Общество 8 апреля 13:55
Сегодня завершается ряд процедур по президентским выборам в Азербайджане
Политика 8 апреля 09:02
Строительство ж/д участка Астара-Решт повысит привлекательность проекта "Север-Юг" (Эксклюзив)
Бизнес 8 апреля 07:00
Иран намерен экспортировать медицинские услуги в Нахчыван
Бизнес 7 апреля 17:18
The Jerusalem Post: За предстоящими президентскими выборами в Азербайджане последует новая эра в истории страны
Политика 7 апреля 15:56
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 7 апреля 12:15
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 7 апреля 10:48