Глава ЦИК Азербайджана о деятельности БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами

БАКУ /Trend/ - Деятельность Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане идет нормально.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов в интервью РИА Новости.

По словам председателя ЦИК их деятельность осуществляется нормально, они выступили с промежуточным отчетом. Есть определенные моменты, с которыми Азербайджан не согласен.

«Начну с того, что Азербайджан не стоит на месте. Мы развиваемся, становимся узнаваемыми в мире. Это реальность, это факт. Преобладает позитивное мнение о нашей стране. Проблемы есть везде, как я уже сказал. Думаю, с развитием страны меняется и отношение, подход, осознаются ее серьезные управленческие принципы. Азербайджан является частью так называемой демократической семьи. Что касается конкретно ОБСЕ, то да, вышесказанное относится и к этой организации. Наши отношения, конечно же, уже не те, которые были, например, в начале 2000-х. Мы активно сотрудничаем», - сказал Панахов.

Председатель ЦИК отметил, что сам процесс наблюдения за выборами — очень тонкая работа.

«Смысл этой работы состоит в том, чтобы выявлять недостатки, фиксировать их. Вот тогда и становится ясным, кто придерживается конструктивной позиции, а кто нет. Для некоторых недостатки это повод для реализации других, не относящихся к избирательному процессу, идей», - сказал Панахов.

Председатель ЦИК отметил, что во время избирательного процесса невозможно идеально реализовать все процедуры в ходе выборов.

«У нас миллионы избирателей, десятки тысяч наблюдателей, сотни журналистов. Идеально реализовать всю процедуру невозможно. Ни в одной стране мира это невозможно. Но и нарушения бывают разных категорий. А вот отношение к этим правонарушениям говорит о позиции той или иной стороны. Поймите меня правильно, я не говорю о том, что надо закрывать глаза на правонарушения. Речь идет о самом подходе к ним. Сам подход показывает цель, уровень справедливости. Это очень легко определить. Если мы почувствуем конструктивный подход к делу, мы с большой признательностью примем замечания в адрес нашей работы. Это и есть сотрудничество, демократические принципы. Замечания помогают нам определить недочеты, выделять те комиссии, которые работают хорошо, и тех, чья работа неудовлетворительна. Но, к сожалению, бывают и общие слова, общие обвинения, по которым становится невозможным принять необходимые меры. Такой подход препятствует развитию», - сказал Панахов.

(Автор: Ляман Зейналова: Редактор: Хазар Ахундов)

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