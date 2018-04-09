Президент Ильхам Алиев выделил средства Фонду молодежи

9 апреля 2018 19:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по поддержке деятельности Фонда молодежи.

Согласно распоряжению, для организации образовательной деятельности, занятости, инновационной деятельности, международного сотрудничества, организации эффективного досуга молодежи, финансирования реализуемых проектов по стимулированию общественно активной молодежи, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Фонду молодежи будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение снабжения населения питьевой водой
Политика 19:24
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 15 школ модульного типа
Политика 19:23
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении Дня науки
Политика 18:17
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Венгрии
Политика 14:35
Под председательством Президента Ильхама Алиева прошло заседание Кабмина, посвященное итогам I квартала 2018 года и предстоящим задачам (ФОТО)
Политика 11:27
Президент Ильхам Алиев направил соболезнования Георгию Маргвелашвили
Политика 8 апреля 13:04
Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину со священной Пасхой
Политика 6 апреля 21:48
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Олимпийского спорткомплекса в Лянкяране
Политика 6 апреля 19:03
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение водоснабжения Лерика
Политика 6 апреля 18:49
Президент Ильхам Алиев наградил Салмана Мусаева Почетным дипломом
Политика 6 апреля 18:19
Президент Ильхам Алиев: Наши личные отношения с Президентом России - один из важных факторов успешного развития двусторонних отношений
Политика 6 апреля 15:55
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан делает важные шаги в деле международного, регионального и глобального сотрудничества
Политика 6 апреля 15:48
Президент Ильхам Алиев: Недостаточный общественный контроль иной раз ведет к нарушениям и задержкам намеченных планов
Политика 6 апреля 15:41
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан с экономической точки зрения - страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей
Политика 6 апреля 15:29
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан закупает вооружение у самых лучших производителей, и это позволяет чувствовать себя достаточно уверенно
Политика 6 апреля 15:14
Президент Ильхам Алиев: Мы испытываем законное чувство гордости за то, что именно азербайджанский народ был основоположником демократии на Востоке
Политика 6 апреля 15:00
Президент Азербайджана и его супруга ознакомились с международными выставками "AITF-2018" и "HOREX Caucasus-2018" (ФОТО)
Политика 6 апреля 10:19
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассчитывает на поддержку кандидатуры Баку на проведение EXPO 2025 государствами-членами Движения неприсоединения
Политика 5 апреля 19:40