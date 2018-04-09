Президент Ильхам Алиев выделил средства Фонду молодежи

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по поддержке деятельности Фонда молодежи.

Согласно распоряжению, для организации образовательной деятельности, занятости, инновационной деятельности, международного сотрудничества, организации эффективного досуга молодежи, финансирования реализуемых проектов по стимулированию общественно активной молодежи, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Фонду молодежи будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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