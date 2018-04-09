Президент Ильхам Алиев: Политика индустриализации будет продолжаться в Азербайджане и впредь

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БАКУ /Trend/ - Политика индустриализации будет продолжаться в Азербайджане и впредь.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам..

"Отрадно, что промышленное производство в Азербайджане растет. За последние год-два в результате падения цен на нефть и в определенной степени – добычи промышленное производство в Азербайджане сокращалось. Ненефтяная промышленность, хоть немного, но увеличивалась, однако в целом промышленное производство сокращалось. С этого года уже был создан перелом, промышленное производство, как я уже отметил, увеличилось на 2 процента, а ненефтяная промышленность – на 9,9 процента, то есть примерно на 10 процентов. Это прекрасный показатель, еще раз хочу сказать, он отражает нашу политику и является результатом проделанной работы. Политика индустриализации будет продолжаться в Азербайджане и впредь",- отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что создание промышленных зон, промышленных парков уже дало прекрасные результаты.

"Считаю, что создание промышленных зон, промышленных парков уже дало прекрасные результаты. Несколько наших промышленных зон уже приступили к деятельности. В настоящее время действуют Сумгайытский химический промышленный парк, Нефтчалинская, Мингячевирская промышленные зоны. В конце прошлого года в Сумгайыте было открыто 4 предприятия, заложен фундамент еще 3 предприятий. В этом году будут введены в строй два гигантских завода, которые в значительной степени ускорят наше промышленное развитие, - заводы SOCAR Polymer и азотных удобрений. В строительство этих заводов вложены средства на сумму около 2 миллиардов долларов. В настоящее время в Сумгайытском химическом промышленном парке функционируют 17 резидентов. В целом, объем вкладываемых инвестиций составит 2,8 миллиарда долларов. Посмотрите, если бы мы в свое время не создали Сумгайытский химический промышленный парк, то эти средства не были вложены – 2,8 миллиарда долларов и 2,3 миллиарда манатов в документе поощрения инвестиций. Эти средства остались бы на руках предпринимателей, или же - конечно, значительная часть данных средств - это кредитные ресурсы, - они не были бы взяты, не были бы вложены инвестиции и развитие промышленности было бы невозможным. Сейчас мы создаем аналогичные зоны во многих регионах. Среди них хочу особо отметить Мингячевирский парк легкой промышленности. Мингячевир растет, население увеличивается. В Мингячевире существовали проблемы с рабочими местами, эти проблемы есть и сегодня. Вокруг города нет сельскохозяйственных угодий. Поэтому Мингячевир должен развиваться только как промышленный и туристический город. В этом направлении предприняты очень важные шаги – в связи с инфраструктурой, дорогами, питьевой водой и другими вопросами, в том числе созданием новых рабочих мест. В этом году в Мингячевирском парке легкой промышленности были открыты 2 крупных предприятия - прядильные фабрики",-сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что эти прядильные фабрики составляют половину прядильных фабрик, созданных в Азербайджане до настоящего времени

"Здесь будет производиться двадцать тысяч тонн пряжи, значительную часть которой планируется экспортировать. Работой будут обеспечены, по меньшей мере, 700-750 человек. То есть Мингячевирский парк легкой промышленности уже функционирует, и в предстоящие месяцы мы ждем предложений, связанных с созданием новых предприятий. Недавно мы отметили открытие автомобильного завода в Нефтчалинском промышленном квартале, который свидетельствует о развитии нашей промышленности. Открытие Нефтчалинского промышленного квартала было отмечено в минувшем году с моим участием, а в этом году состоялось открытие завода, производящего 10 тысяч автомобилей. Работой на заводе будут обеспечены более 300 человек, будут производиться конкурентоспособные автомобили как для внутреннего, так и внешнего рынка. Конечно, государственные структуры – я говорил это и в предыдущих выступлениях – должны отдавать предпочтение местным автомобилям. Государственным структурам следует строго контролировать этот вопрос",-сказал Ильхам Алиев.

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