Наблюдатели ТюркПА прибыли в Баку

10 апреля 2018 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Члены миссии международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) прибыли в Баку для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля, сообщили во вторник в ТюркПА.

В составе миссии член Меджлиса парламента Казахстана Берик Оспанов, члены Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Дуишон Торокулов и Салаидин Айдаров, члены Великого национального собрания Турции Халук Ипек и Джейхун Иргил.

Сегодня запланированы встречи наблюдателей ТюркПА с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтаем Асадовым, замминистра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым и председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахиром Панаховым.

В день голосования наблюдательная миссия побывает в ряде избирательных пунктов Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.

Вечером 11 апреля ожидается оглашение предварительных результатов, связанных с наблюдательной миссией ТюркПА. На следующий день наблюдательные миссии ТюркПА и Тюркского совета представят совместное заявление по результатам выборов.

Напомним, что завтра, 11 апреля, в Азербайджане пройдут президентские выборы.

В Азербайджане завершилась предвыборная агитация на президентских выборах и сегодня объявлен «день тишины».

Отметим, что на президентских выборах в Азербайджане кандидатами зарегистрированы восемь человек.

В день голосования в республике будут функционировать 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами будут наблюдать 871 международный и 57 373 местных наблюдателя.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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