Мы поражены высокой явкой на президентских выборах в Азербайджане - экс-содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мы поражены высокой явкой на президентских выборах в Азербайджане в столь ранние часы, сказал Trend в среду наблюдатель от НПО "Гражданская инициатива за свободные и демократические выборы", бывший член парламента Польши и экс-содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану, профессор Тадеуш Ивиньский.
По его словам, с начала голосования он успел посетить три избирательных участка.
Он отметил, что всего планирует посетить до 10 избирательных участков.
"Могу сказать, что я очень поражен высокой явкой, хотя время еще довольно раннее. Очень много людей пришли голосовать, особенно много женщин. Также женщины работают в составе комиссий. Активность очень хорошая", - сказал Ивиньский.
В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.
(Автор: Максим Цурков)