Мы поражены высокой явкой на президентских выборах в Азербайджане - экс-содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мы поражены высокой явкой на президентских выборах в Азербайджане в столь ранние часы, сказал Trend в среду наблюдатель от НПО "Гражданская инициатива за свободные и демократические выборы", бывший член парламента Польши и экс-содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану, профессор Тадеуш Ивиньский.

По его словам, с начала голосования он успел посетить три избирательных участка.