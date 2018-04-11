Мы поражены высокой явкой на президентских выборах в Азербайджане - экс-содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ (ФОТО)

11 апреля 2018 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы поражены высокой явкой на президентских выборах в Азербайджане в столь ранние часы, сказал Trend в среду наблюдатель от НПО "Гражданская инициатива за свободные и демократические выборы", бывший член парламента Польши и экс-содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану, профессор Тадеуш Ивиньский.

По его словам, с начала голосования он успел посетить три избирательных участка.

"Далее мы направимся в Сумгайыт, а также проверим участки на Абшеронском полуострове. Я много раз был в Азербайджане и поэтому хотел бы понаблюдать за выборами вне столицы. Это всегда интереснее", - сказал Ивиньский.

Он отметил, что всего планирует посетить до 10 избирательных участков.

"Могу сказать, что я очень поражен высокой явкой, хотя время еще довольно раннее. Очень много людей пришли голосовать, особенно много женщин. Также женщины работают в составе комиссий. Активность очень хорошая", - сказал Ивиньский.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

(Автор: Максим Цурков)

Azernews Newspaper
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