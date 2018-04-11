Вице-спикер парламента Узбекистана: Президентские выборы в Азербайджане проходят очень прозрачно

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане проходят очень прозрачно, сказал Trend в среду вице-спикер парламента Узбекистана Сарвар Отамуратов.

“Мы уже более двух часов наблюдаем за выборами, и видим, что они проходят очень демократично, очень открыто, с участием наблюдателей от политических партий, независимых организаций, в полном соответствии с международными нормами и Избирательным кодексом Азербайджана", - сказал Отамуратов.

Он рассказал, что побывал с коллегами уже на более чем 10 участках, и ни с какими претензиями они не сталкивались. "Не было зарегистрировано никаких нарушений. Избиратели проявляют очень большую активность. На некоторых участках, согласно нашим наблюдениям, уже проголосовало примерно 40 процентов избирателей. Это говорит о том, что граждане Азербайджана очень активно голосуют, выбирают свое будущее", - сказал Отамуратов.

Отамуратов отметил, что Азербайджан для Узбекистана братская страна. "Мы поддерживаем все ваши реформы, осуществляемые в экономической, политической, социальной сферах. Мы наблюдаем действительно большой рост во всех сферах, и очень рады этому. Самое главное, настроение у людей очень позитивное, и они очень активны”, - сказал вице-спикер парламента Узбекистана.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят президентские выборы.

На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 10:00, на президентских выборах в республике проголосовали 18,71 процента избирателей, то есть 994 196 человек.

(Автор: Франгиз Агаларова)

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