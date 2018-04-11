Выборы в Азербайджане проходят открыто и демократично - узбекский депутат

11 апреля 2018 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На президентских выборах в Азербайджане наблюдается большая активность избирателей, сказала Trend в среду депутат законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Нилуфар Саидахметова.

Выборы в стране проходят открыто и демократично, сказала она.

Также Саидахметова поделилась своими впечатлениями о стране.

"Мы уже третий день в Баку, у вас прекрасная страна и очень красивый город”, - сказала она, добавив, что у народов двух стран очень много общего в традициях и культуре.

Депутат выразила надежду на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

(Автор: Франгиз Агаларова)

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