МПА СНГ: Уже можно прогнозировать высокую явку по итогам президентских выборов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По итогам первых наблюдений уже можно рассчитывать на высокую явку на президентских выборах в Азербайджане, заявил в среду журналистам глава российской делегации Межпарламентской Ассамблеи СНГ Ильяс Умаханов.

"Мы с самого утра принимали участие в открытии избирательных участков. И уже к восьми часам утра выстраивались огромные очереди. Можно рассчитывать, что по итогам выборов будет высокая явка. Хотя, пока мы можем судить только по Баку, по регионам еще сведений нет", - отметил глава российской делегации.

Говоря о развитии отношений между Азербайджаном и Россией, он выразил уверенность, что плодотворное сотрудничество будет осуществляться и после завершения выборов.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования. Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)