В ряде диппредставительств Азербайджана голосование на президентских выборах завершилось

БАКУ /Trend/ - Из-за разницы во времени на избирательных участках, созданных в посольствах Азербайджана в Кыргызстане, Казахстане, генконсульстве в Актау, дипломатическом офисе в Алматы и генконсульстве в Екатеринбурге голосование завершилось, сообщил в среду Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

По его словам, голосование в диппредставительствах прошло при высокой активности избирателей.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 314 365 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

По информации на 17:00, на президентских выборах в Азербайджане проголосовали 69,93 процента, то есть 3 716 135 избирателей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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