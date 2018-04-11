Exit poll: 82,71% избирателей Азербайджана проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - На состоявшихся в среду выборах президента Азербайджана 82,71 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Общественное объединение «Независимый центр исследований ELS” обнародовало результаты exit poll, проведенного на президентских выборах в Азербайджане.

Exit poll был проведен на 300 избирательных участках 118 избирательных округов Азербайджана.

Во время exit poll были применены электронные технологии и использованы специальные программы.

Руководитель «Независимого центра исследований - “ELS” Ирада Ягубова сказала, что число избирателей, отказавшихся от участия в Exit poll, составило 12-15 процентов в Баку и 3-4 процентов в районах Азербайджана.

Руководитель “ELS” отметила, что в голосовании избирательная активность составила 68,7 процентов.

Согласно результатов Exit poll 82,71 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева, 1,87 процента – за Араза Ализаде, 2, 01 процента – за Хафиза Гаджиева, 4,23 процента – за Гудрата Гасангулиева, 3,56 процента - за Сардара Мамедова, 0,92 процента - за Рази Нуруллаева, 3,37 процента - за Захида Оруджа, 1,33 процента - за Фараджа Гулиева.

Сегодня в Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 17:00, на президентских выборах в республике проголосовали 69,93 процента избирателей, то есть 3 716 135 человек.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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