Оппозиция в Азербайджане должна подчиниться воле народа - словацкие парламентарии

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане прошли абсолютно демократически, сказал в среду на пресс-конференции представитель группы наблюдателей парламента Словакии, руководитель группы дружбы Азербайджан-Словакия Петер Марчек.

"Выборы прошли очень организованно, и народ демократически проголосовал за своего кандидата. Хочу поздравить победителя с тем, что он избран абсолютно демократически. С другой стороны, хочу обратиться к оппозиции. Голоса, отданные за нее, показывают, что оппозиция должна подчиниться воле народа Азербайджана, воле большинства", - сказал Марчек.

В Азербайджане сегодня в 19:00 завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По данным на 19:00, на президентских выборах в Азербайджане проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Автор: Анвар Мамедов)

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