Каждый проголосовавший за Ильхама Алиева внес большой вклад в развитие Азербайджана - Али Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Каждый гражданин, проголосовавший за Ильхама Алиева, внес большой вклад в развитие Азербайджана.

Об этом в среду сказал заместитель премьер-министра Азербайджана, заместитель председателя - исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов во время концерта lhamla irəli, проведенного в Баку партией ПЕА.

Ахмедов отметил, что Азербайджан будет еще больше усиливаться, развиваться,

"В 2025 году мы станем свидетелями еще более сильного, величественного, грандиозного Азербайджана. Эта молодежь, проявившая большую самоотверженность сегодня в избирательной кампании Ильхама Алиева, в 2025 году на пути развития Азербайджана также продемонстрирует самоотверженность", - сказал Али Ахмедов.

Сегодня в Азербайджане завершилось голосование на президентских выборах.