Эмомали Рахмон: Народ Азербайджана продемонстрировал своё высокое доверие проводимой под руководством Ильхама Алиева политике

12 апреля 2018 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах, прошедших в Азербайджане, говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы таджикского государства.

Глава Таджикистана передал искренние поздравления в связи с убедительной победой Ильхама Алиева на выборах Президента Азербайджанской Республики.

"Народ Азербайджана своим волеизъявлением ещё раз продемонстрировал своё высокое доверие проводимой под Вашим руководством политике, направленной на устойчивое процветание страны и укрепление её авторитета на международной арене.

Благодаря Вашему многолетнему упорному труду и усилиям Азербайджан добился значительных успехов в своём социально-экономическом развитии, и мы искренне радуемся этим достижениям наших друзей.

Мы убеждены, что в предстоящие годы таджикско-азербайджанское взаимодействие получит новое развитие в интересах двух стран. Готов совместно с Вами приложить для этого все необходимые усилия.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности и новых свершений на благо дружественного народа Азербайджана", - говорится в поздравлении.

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