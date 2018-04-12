Армения, хватит фальши! - посол

12 апреля 2018 18:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В итальянской газете La Stampa был опубликован ответ посла Азербайджана в Италии Мамеда Ахмедзаде экс-президенту Армении Сержу Саргсяну, говорится в сообщении посольства, распространенном в четверг.

Седьмого апреля, за несколько дней до завершения президентского мандата, во время своего визита в Ватикан и Италию Саргсян дал интервью газете La Stampa, в которой он сделал заявления, искажающие суть армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В ответном письме под заголовком «Армения, хватит фальши», опубликованном 12 апреля в газете La Stampa, Ахмедзаде отметил, что военная хунта под руководством Саргсяна, игнорируя резолюции ООН, продолжает оккупацию 20 процентов территории Азербайджана и нарушает право миллиона азербайджанцев вернуться на свои родные земли.

Азербайджанский дипломат сказал, что Саргсян живет иллюзиями, связанными с незаконным режимом на оккупированных азербайджанских территориях, и эти иллюзии никогда не будут реализованы. По его словам, это свидетельствует о том, что Саргсян не достигнет своих целей. Посол подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован лишь в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Азербайджанский дипломат отметил, что являются историческими фактами переселение армян на азербайджанские земли, в том числе в Иреванское ханство в XIX веке, а также создание на этих же землях Армении.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан с политической, экономической и военной точек зрения является сильным независимым государством, и добавил, что апрельские события 2016 года доказали, что Азербайджан способен восстановить свою территориальную целостность.

В своем письме Ахмедзаде также выразил недовольство по поводу опубликованного в газете La Stampa интервью Саргсяна журналисту Франческо Семприни, а также отметил, что цель данной статьи - оправдать армянскую агрессию, скрыть реальности конфликта, бросить тень на модель мультикультурализма Азербайджана.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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