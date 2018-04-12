Завершились дипмиссии послов ряда стран в Азербайджане

12 апреля 2018 20:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг принял посла Чехии Вицеслава Пивонку в связи с завершением дипломатической миссии, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

На встрече стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Чехией, достигнутые в последние годы успехи и провели обмен мнениями по перспективам сотрудничества.

Пивонка отметил, что в ходе своей дипломатической деятельности не жалел усилий для дальнейшего развития двусторонних отношений, и выразил благодарность правительству Азербайджана за поддержку инициатив в этом направлении. Дипломат подчеркнул, что любит Азербайджан и страна оставила у него приятные впечатления.

Глава МИД Азербайджана поблагодарил Пивонку за вклад в развитие отношений между двумя странами в период его работы и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Также в связи с завершением дипломатической миссии Мамедъяров принял посла Саудовской Аравии Мусаида бин Ибрагима ас-Сулейми.

Посол поздравил с избранием азербайджанским народом на президентских выборах Ильхама Алиева. Дипломат отметил, что Саудовская Аравия придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном.

На встрече было отмечено, что политические отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией находятся на высочайшем уровне, и выражено удовлетворение успехами, достигнутыми в развитии сотрудничества в торгово-экономической сфере и сфере туризма.

Министр подчеркнул, что никогда не будет забыта гуманитарная помощь, оказанная в трудные времена в начале 1990-х годов Саудовской Аравией беженцам и вынужденным переселенцам, изгнанных со своих родных земель в результате агрессии Армении против Азербайджана.

Мусади бин Ибрагим аль-Сулейми отметил, что Саудовская Аравия продолжит занимать последовательную позицию по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, поблагодарил за поддержку в развитии сотрудничества между двумя странами в период его пребывания на должности посла.

Мамедъяров высоко оценил усилия по развитию отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами и пожелал успехов дипломату в его дальнейшей деятельности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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