Новруз Мамедов: Распространять заранее подготовленный материал как предварительные результаты - неуважение к воле и выбору народа страны

БАКУ /Trend/ - Распространять заранее подготовленный материал как предварительные результаты - неуважение к воле и выбору народа страны.

Об этом в четверг на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов.

«Я ознакомился с заявлением «Международной» наблюдательной миссии по президентским выборам. Поскольку я хорошо знаю, как некоторые структуры в Европе понимают сотрудничество с партнерами, меня не удивил именно этот вариант заявления. Прежде всего, так раздувать совсем неправильно, тогда что это за международная наблюдательная миссия?

Во-первых, большая часть находящихся в составе наблюдательной миссии (почему она называет себя международной, непонятно) положительного мнения о выборах. Где же демократия?

Во-вторых, не признавать другие миссии (не признавать другие стороны уже стало плохой привычкой в этих структурах), которые более многочисленные и не менее авторитетные, чем Наблюдательная миссия, и распространять заранее подготовленный материал как предварительные результаты (это тоже старое правило) теми, кто наблюдал за выборами, – неуважение к избирателям и народу страны-партнера, к его воле и выбору.

Если эти представители Наблюдательной миссии считают, что эта позиция будет принята миллионами избирателей, то сильно ошибаются. Было бы хорошо немного подумать, прежде чем принимать такое предвзятое, далекое от действительности решение», - пишет Новруз Мамедов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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