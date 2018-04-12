После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики Азербайджана в этой сфере произошли большие изменения – министр

12 апреля 2018 19:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики Азербайджана в этой сфере произошли большие изменения.

Об этом в четверг на церемонии открытия Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-батуте сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Министр отметил, что в современный период Азербайджан признан в мире как спортивное государство.

«Результатом этого является то, что наша страна стала местом проведения авторитетных международных соревнований. Именно из-за этого международные спортивные структуры проявляют большое доверие к проведению таких мероприятий на нашей родине», - сказал Рагимов.

«Особо хочу отметить, что после того, как в 2002 году Первый вице-президент Мехрибан Алиева была избрана президентом Азербайджанской федерации гимнастики, структура была реорганизована и в этой сфере произошел большой переломный момент. В результате плодотворной деятельности федерации, которая скоро будет праздновать 15-летний юбилей, сегодня в стране прыжки на батуте и акробатической дорожке переживают период своего развития, достигнуты большие успехи благодаря усилению финансовой и технической базы всех видов гимнастики, проведению кадровых реформ. В результате целенаправленной и плодотворной деятельности Федерации гимнастики Азербайджана увеличилось число детей, подростков и молодежи, занимающихся прыжками на батуте и акробатической дорожке. Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность главе государства Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о спорте в Азербайджане. Выражаю благодарность руководству Европейского гимнастического союза за проявленное доверие в проведении этих авторитетных соревнований в республике», - добавил министр.

По его словам, эти соревнования, в которых принимают участие около 700 спортсменов и представителей из 25 стран, без сомнения, сыграют важную роль в развитии и пропаганде в Азербайджане этих видов спорта, создадут благоприятные условия для того, чтобы спортсмены набрались опыта.

"Уверен, что у зрителей и болельщиков, пришедших наблюдать за соревнованиями, эти мероприятия оставят незабываемые впечатления. Надеюсь, что спортсмены, испытавшие свои силы на Чемпионате Европы, также продемонстрируют свои навыки на Чемпионате мира, который пройдет с 7 по 10 ноября в городе Санкт-Петербург, и на мировых соревнованиях по возрастным группам», - подчеркнул Рагимов.

(Автор: Анвар Мамедов. Текст: Мугяддяс Мустафаев. Редактор: Ирина Парфенова)

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