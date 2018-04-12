Президент Ильхам Алиев принял генсека Шанхайской организации сотрудничества (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашидом Алимовым.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов сердечно поздравил главу государства с убедительной победой на выборах при сильной поддержке азербайджанского народа, выразил признательность за приглашение для наблюдения за выборами. Коснувшись значения представляемой им организации, Рашид Алимов отметил, что сегодня общая численность населения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества составляет свыше 3-х миллиардов человек, а территория - примерно 3,2 части Евразийского континента, организация успешно сотрудничает с Азербайджаном, являющимся страной-партнером организации по диалогу. Гость также особо отметил, что впервые в истории организации ее наблюдательная миссия осуществляет деятельность в стране-партнере по диалогу. Расценив это как наглядное свидетельство особого сотрудничества, развивающегося между Шанхайской организацией сотрудничества и Азербайджаном, Рашид Алимов сказал, что приветствует эти отношения. Подчеркнув, что в состав возглавляемой им миссии вошли представители всех государств-членов организации, гость сообщил, что миссия осуществляла деятельность в нашей стране в течение недели. Oн сказал, что наблюдательная миссия свободно провела наблюдения примерно на 7 процентах избирательных участков в различных регионах нашей страны, стала свидетелем высокого уровня организации работы на избирательных участках в соответствии с законодательством Азербайджана. Гость отметил, что на избирательных участках им была предоставлена возможность ознакомиться с любыми документами, сказал, что избирательный процесс был открытым и прозрачным. Подчеркнув, что члены избирательных комиссий продемонстрировали высокий профессионализм, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов сказал, что на участках проявлялось большое внимание ко всем слоям населения. Oн подчеркнул, что представители других наблюдательных миссий также отмечали отсутствие серьезных нарушений закона на избирательных участках. От имени миссии, проводившей наблюдения на около 400 участках, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов отметил, что президентские выборы в нашей стране прошли абсолютно открыто, демократично и прозрачно. Еще раз поздравив Президента Ильхама Алиева с убедительной победой, Рашид Алимов сказал: «Желаем Вам и дружественному народу Азербайджана успехов и благополучия. Aзербайджан развивается, Вы лично проявляете заботу о благополучии каждого гражданина Азербайджана. Беседы, проведенные с избирателями, еще раз показали, что люди видят будущее с Вами».

Выразив признательность за добрые слова, глава государства с удовлетворением отметил, что Азербайджан активно сотрудничает с Шанхайской организацией сотрудничества. Он сказал, что между нашей страной и всеми государствами-членами организации существуют конструктивные, дружественные отношения, которые основаны на историческом прошлом, опираются на общую историю и интересы. Отметив, что рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества как структуру, играющую очень важную роль на международной арене, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эта организация вносит активный вклад в установление стабильности во всем мире. Глава государства отметил значение наблюдательной миссии, впервые проведенной в Азербайджане Шанхайской организацией сотрудничества, расценил это как показатель отношений с нашей страной, а также как свидетельство хороших перспектив наших связей. Глава государства сказал, что Азербайджан намерен укреплять связи с Шанхайской организацией сотрудничества и проявляет интерес к участию в ряде проектов этой организации. Президент Ильхам Алиев отметил, что успешное двустороннее сотрудничество с государствами-членами структуры служит делу создания общей платформы сотрудничества, и сотрудничество с этими странами является одним из внешнеполитических приоритетов Азербайджана.

Поблагодарив за высокую оценку состоявшихся выборов, глава государства сказал, что была осуществлена большая подготовительная работа для их максимально прозрачного, демократичного проведения с полным обеспечением волеизъявления азербайджанского народа. Отметив, что избирательная кампания прошла свободно и конструктивно, глава государства расценил это как проявление политической культуры, царящей в азербайджанском обществе, отметил, что в период всей кампании для кандидатов были созданы самые благоприятные условия. Президент Ильхам Алиев отметил, что результаты выборов являются выражением оценки азербайджанского народа работе, проводимой в стране в последние годы. Глава государства сказал, что все это вносит вклад в дальнейшее укрепление и развитие Азербайджана как независимого государства.

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