Главы МИД Азербайджана и России обсудили подготовку к прикаспийскому саммиту

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров в четверг провели телефонный разговор, говорится в сообщении МИД РФ.

Согласно ифнормации, министры обсудили ход работы над документами Пятого каспийского саммита.

В ходе беседы выражено общее мнение о важности предстоящей пятисторонней встречи в верхах, на которой планируется подписать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Вопрос статуса Каспия остается ключевой темой обсуждения на саммитах прикаспийских государств. Впервые лидеры пяти стран встретились в 2002 года в Ашхабаде. Второй Каспийский саммит прошел в Тегеране в 2007 году, третий - в Баку в 2010 году, четвертый - в Астрахани в 2014 году.

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