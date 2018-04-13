Президент Ильхам Алиев: Ни одна сторонняя сила не может заставить нас свернуть с пути

БАКУ /Trend/- Ни одна сторонняя сила не может заставить нас свернуть с пути.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в четверг в Баку в парке перед Центром Гейдара Алиева, где была организована грандиозная концертная программа по случаю его убедительной победы на проведенных 11 апреля в Азербайджане президентских выборах.

Глава государства подчеркнул, что этот путь – сознательный выбор азербайджанского народа.

"Вчера азербайджанский народ сделал свой выбор. Азербайджанский народ вчера еще раз проголосовал за нашу политику. Он еще раз отдал свои голоса за стабильность, развитие, прогресс, независимую политику. Азербайджан, проводящий в подлинном смысле слова независимую политику, достиг сегодня самых высоких вершин. Наш международный авторитет растет с каждым днем",- сказал Президент Ильхам Алиев. Как отметил глава государства, Азербайджан - страна, достойная огромного уважения в мировом масштабе. "Наше внутреннее положение стабильно. Азербайджанский народ живет в условиях мира и спокойствия. Обеспечиваются все свободы",- сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, Азербайджанский народ сделал свой выбор. "Все мы должны стараться и дальше укреплять нашу страну. Сегодня Азербайджан является сильным государством. Мы должны построить еще более сильное государство. Наш путь – путь независимости. Ни одна сторонняя сила не может заставить нас свернуть с этого пути. Этот путь – сознательный выбор азербайджанского народа. Мы – независимая страна. Мы – великий народ. Только великий народ может добиться таких результатов. Азербайджан может добиться таких успехов только в условиях независимости. Наша судьба в наших руках. Обращаясь к азербайджанской молодежи, - вижу, что здесь собралась, в основном, молодежь, - хочу сказать, что будущее нашей страны в ваших руках. Мы гордимся нашей молодежью»,-сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что подрастающее сегодня молодое поколение в будущем будет управлять Азербайджаном, поведет его в счастливое будущее по пути независимости.

"Мы - независимая, сильная страна. Мы идем по избранному нами пути. Уверен, что этот путь приведет Азербайджан в более счастливое будущее. Слава азербайджанскому народу! Да здравствует Азербайджан!"- подытожил Президент Ильхам Алиев.

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