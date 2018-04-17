Заседание ОЭС в Душанбе приняло коммюнике в связи с нагорно-карабахским конфликтом

БАКУ /Trend/ - На очередном заседании министров иностранных дел стран-членов Организации экономического сотрудничества в Душанбе (Таджикистане) было принято коммюнике, говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном во вторник.

В документе выражается обеспокоенность тем, что нерешенные конфликты в регионе ОЭС, в частности армяно-азербайджанский конфликт, серьезно препятствуют экономическому развитию и полному использованию потенциала региона, региональному и более широкому сотрудничеству, а также отмечается важность увеличения усилий для скорейшего решения такого рода конфликтов на основе норм и принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета.

В документе подчеркивается важность крупномасштабных региональных транспортных и энергетических проектов, таких как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, транспортный коридор Север-Юг, а также нефтепровод Баку-Джейхан, газопровод Баку-Эрзурум, линия электропередачи Азербайджан-Иран-Россия.

Азербайджан на мероприятии представлял заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

Во время своего визита в Таджикистан замминистра встретился с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Асловым. Во время встречи, проведенной в обстановке искренней дружбы, были отмечены традиционные партнерские отношения и обсуждено сотрудничество в политической, экономической, культурной и других сферах.

Выступая на заседании, Мамедгулиев отметил активное участие Азербайджана в ОЭС и его поддержку всестороннего сотрудничества стран-членов, выдвинутых ими ряда инициатив, послуживших укреплению практического сотрудничества, поощрению проектов региональных транспортных коридоров, и рассказал о существующей политической, экономической стабильности и осуществляемых реформах в Азербайджане.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)



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