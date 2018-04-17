Конституционный суд утвердил результаты президентских выборов, Ильхам Алиев объявлен Президентом Азербайджана (ФОТО)

17 апреля 2018 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник пленум Конституционного суда утвердил протокол Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об итогах президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 11 апреля 2018 года, и результаты выборов.

Они были утверждены после оглашения председателем Конституционного суда Фархадом Абдуллаевым результатов президентских выборов.

Абдуллаев отметил, что в соответствии с законодательством Ильхам Гейдар оглу Алиев считается избранным Президентом Азербайджана. "Решение окончательное и обжалованию не подлежит", - сказал председатель КС.

Объявляя решение, Абдуллаев подчеркнул, что пленум Конституционного суда при участии заинтересованных сторон и согласно Конституции Азербайджана обобщил и проверил информацию в поступившем протоколе.

"Протокол ЦИК по результатам президентских выборов соответствует положениям Избирательного кодекса. Президент Ильхам Алиев, набравший 86,02 процента голосов избирателей, объявлен Президентом Азербайджана", - сказал Абдуллаев.

После объявления решения заседание завершилось исполнением Государственного гимна Азербайджана.

Отметим, что 11 апреля в Азербайджане были объявлены президентские выборы.

Согласно итоговым результатам выборов, действующий глава государства, председатель правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев набрал 86,02 процента голосов избирателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Претензии БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ в связи с выборами в Азербайджане безосновательны – зампред ЦИК
Политика 15 апреля 15:11
Сиявуш Новрузов: БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ намеренно подготовили предвзятый отчет по президентским выборам в Азербайджане
Политика 15 апреля 14:43
ЦИК утвердила итоги выборов Президента Азербайджана: Ильхам Алиев набрал 86,02% голосов избирателей
Политика 15 апреля 12:40
ЦИК: Итоги голосования на 4 избирательных участках в Азербайджане признаны недействительными
Политика 15 апреля 12:19
Выборы Президента в Азербайджане прошли в соответствии с требованиями законодательства -ЦИК
Политика 15 апреля 11:34
В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах
Политика 15 апреля 01:34
The Jerusalem Post: На президентских выборах в Азербайджане была продемонстрирована воля народа
Политика 14 апреля 15:03
Телерадиокомпания "Мир": Президентские выборы ознаменовали новую веху в жизни Азербайджана
Политика 14 апреля 13:59
Попытки бросить тень на прозрачные и демократические выборы в Азербайджане обречены на провал - депутат
Политика 14 апреля 11:55
БДИПЧ ОБСЕ пытается поставить под сомнение объективные результаты президентских выборов в Азербайджане - центр
Политика 14 апреля 10:03
Азербайджанский народ проголосовал за Ильхама Алиева, чтобы увидеть продолжение прогресса страны - главредактор Azernews (ВИДЕО)
Политика 13 апреля 19:16
Лина Вайткявичене: Желаю, чтобы Азербайджан оставался стабильной и безопасной страной (ВИДЕО)
Точка зрения 13 апреля 19:08
Отчет БДПИЧ ОБСЕ по президентским выборам в Азербайджане является абсурдным - эксперт
Точка зрения 13 апреля 16:49
ЕС распространил заявление по президентским выборам в Азербайджане
Политика 13 апреля 11:22
В Азербайджане проведены выборы, которые могут стать примером для ряда стран - зампред парламента Молдовы
Политика 12 апреля 18:13
Во время голосования на президентских выборах в Азербайджане не было нарушений - партия
Политика 12 апреля 17:40
На президентских выборах в Азербайджане были созданы все условия для работы СМИ - итальянские наблюдатели (ФОТО)
Политика 12 апреля 17:20
Президентские выборы в Азербайджане прошли абсолютно прозрачно – аргентинский депутат
Политика 12 апреля 16:38